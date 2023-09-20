首届独联体打击恐怖主义和极端主义会议在比什凯克举行

会议期间与会者：

- 交流了各国打击恐怖主义和极端主义的经验，讨论了反恐反极端领域的国际合作支持状况；

- 审议了独联体地区恐怖主义威胁形成和发展的趋势，对阿富汗和一些中东国家的局势表示关切，这种局势在独联体边界附近形成了紧张局势的温床，对通过移民渠道和激进组织的难民潮等方式向中亚地区领土渗透的风险日益增加、武器弹药从军事冲突地区转移以及恐怖分子在其犯罪活动中使用最新和最先进的武器弹药表示关切；

- 重申坚定致力于进一步发展和加强多边反恐合作，注意到联合国在协调打击恐怖主义和极端主义的国际努力方面的核心作用，提请注意系统执行联合国和独联体反恐方案设想的实际措施的重要性，以及在打击恐怖主义和极端主义的斗争中利用独联体、上海合作组织、集体安全条约组织、东亚国家集团、亚洲信任会议、中亚区域信息和协调中心等区域结构的更广泛潜力的重要性；

- 注意到独联体成员国研究反恐和极端主义其他表现形式的基本组织在科学支持独联体空间反恐活动方面的作用，指出其工作取得了积极成果，包括制定了 2023-2027 年科学研究远景规划，并对独联体的预期恐怖威胁进行了协调评估。

与会者指出，必须继续开展工作，完善独联体成员国在反恐领域的立法，提高主管当局与国际组织之间的合作水平，包括在信息交流领域。

最后，各方一致认为有必要扩大科学组织的研究活动，形成独联体地区打击恐怖主义和极端主义的有效方法和技术，并继续就打击恐怖主义和极端主义的热点问题交流经验和方法。