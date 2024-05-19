哈萨克斯坦拟简化“血亲同胞”身份申请程序

根据劳动和保障部发布在政务公开官网上的一份文件显示，今后，拥有哈萨克族血统的外籍哈萨克族裔申请人，不仅可以通过哈萨克斯坦共和国驻外机构，也可以通过“幸福家园（Құтты мекен）”移动应用程序提交关于获得“血亲同胞”身份的申请。

“幸福家园（Құтты мекен）”移动应用程序谷歌应用商城下载地址

此外，申请人还可以前往“政府-为公民服务（"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы）”国有公司办事处直接提交此类申请。

于此同时根据修订案，在申请人提交相关申请文件之后，执法机构对申请人是否曾有犯罪记录、是否曾经是极端主义或恐怖主义组织成员的情况进行核查的期限，将从当前的20个工作日缩短为10个工作日。

审核委员会对申请人关于获取“血亲同胞”的申请文件的审核时限，将从当前的10个工作日，缩短为5个工作日。

据劳动和社会保障部解释，内务部和国家安全委员会数字化验证系统的引入，为相关程序审核时间的简化和缩短提供了可能性。

【编译：木合塔尔·木拉提】