埃及同欧盟签署74亿欧元合作协议

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社综合外媒报道，当地时间17日，埃及政府同欧盟签署了一项总额74亿欧元的合作协议，内容涉及金融、能源以及移民等领域合作。

法新社报道说，埃及总统塞西和欧盟委员会主席冯德莱恩17日下午在开罗签署该协议，奥地利总理内哈默、比利时首相德克罗、意大利总理梅洛尼、希腊总理米佐塔基斯和塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯出席签字仪式。据埃及总统府网站发布的信息，塞西表示，此协议使埃及同欧盟的关系提升为“全面战略合作伙伴关系”，双方将加强在金融、投资、科技、能源等领域合作，为实现共同利益打造更紧密的合作关系。

法新社援引一位欧盟代表团官员的话称，协议包括50亿欧元贷款(其中10亿欧元将在2024年底前支付)、18亿欧元投资、4亿欧元双边项目援助以及2亿欧元移民项目援助。

美联社报道，双方在签署协议后发表联合声明，称“欧盟将埃及视为一个可靠的合作伙伴，认识到其作为地中海、近东和非洲地区安全、稳定与和平支柱，具有独特而重要的地缘战略作用”。梅洛尼称，协议表明欧盟愿加强地中海两岸之间“新的结构性合作方式”。报道指出，意大利在推动这一协议签署的过程中扮演了主要角色。

路透社指出，塞西和冯德莱恩等欧盟官员还讨论了加沙局势，双方均表示坚决反对以色列对拉法采取军事行动，呼吁尽快达成停火。欧盟官员称加沙战争凸显埃及的战略重要性，埃及正试图在以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗组织(哈马斯)间进行调解，并增加运入加沙地带的人道主义援助。

路透社称，埃及的不稳定风险长期使欧洲国家担忧。埃及过去一段时间面临严重的经济困境，在背负巨额外债的同时，通货膨胀接近历史高位，但随着近期外部金融支持的增加，该国财政紧张状况有所缓解。