哈萨克斯坦汽车产量同比增长15.7%

今年前五个月，哈萨克斯坦工厂共生产57,754辆汽车，总价值达8078亿坚戈。相比之下，去年同期生产了56,812辆汽车，产量同比增长1.7%。

哈萨克斯坦汽车联盟主席阿娜尔·马卡舍娃表示：

- 今年前五个月，哈萨克斯坦汽车制造商展现了稳定的表现。目前，我们的制造商正积极投资于现有生产设施的升级和新汽车工厂的建设。他们致力于在不降低生产量的同时进一步扩大产能。这在当前具有战略意义，2025年需要在投资的同时加快生产节奏。

前五个月的生产数据显示，库斯塔奈的Allur公司生产了30,534辆汽车（-14.1%）；阿拉木图的Hyundai Trans Kazakhstan和Hyundai Trans Almaty生产了22,889辆轻型及商用汽车（+37.1%）；塞梅的企业（SemAZ、Daewoo Bus Kazakhstan）生产了1,484辆商用汽车（-28.3%）；卡拉干达地区的QazTehna生产了719辆汽车（+37%）；科克舍套的专家（KAMAZ-Engineering）生产了549辆商用汽车（+42.6%）。其他企业的产量为1,579辆。

在1月至5月期间，产量排名前五的品牌（包括出口）分别是Hyundai（22,643辆）、Chevrolet（11,084辆）、Kia（10,414辆）、Jetour（4,584辆）和Jac（3,286辆）。产量最高的车型包括Chevrolet Cobalt（8,969辆）、Hyundai Tucson（8,816辆）、Kia Sportage（4,811辆）、Hyundai Elantra（3,616辆）和Hyundai Santa Fe（2,949辆）。

【编译：木合塔尔·木拉提】