哈吉总统共同出席最高国家间委员会会议

托卡耶夫总统指出，两国合作关系本着战略伙伴关系精神发展。

-我们开始加强同盟关系。今天，我们将签署一项历史性协议。毫无疑问，这份重要文件将为哈吉关系发展注入新动力。因此，我们对这份协议寄予厚望。对此，我们有能力，也有热情。我们相信此次最高国家间委员会会议将为扩大合作范围铺平道路。-他说。

Фото: Ақорда

总统表示，今天的会议将讨论两国之间的紧迫合作问题。

-我坚信，我们的合作经过了时间的考验，前景广阔。在这方面，我们需要团结起来。我相信，今天的最高国家间委员会会议将为哈吉合作关系的发展带来新的动力。-托卡耶夫说。

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吉尔吉斯斯坦总统则表示，进一步加强各领域的伙伴关系至关重要。

-我相信，今天的活动将有助于进一步加强两国关系。令人欣慰的是，会谈是本着传统联盟和战略沟通的精神进行的。吉尔吉斯斯坦奉行旨在深化与哈萨克斯坦双边关系的外交政策。我认为，互相支持，共同思考未来，共同解决所有问题很重要。吉尔吉斯斯坦行政机构正在采取适当措施执行两国最高国家间委员会的决定。相信今天的会晤将为两国互利合作注入新的动力。-扎帕罗夫说。

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两国元首表示，今天的会谈非常成功，确定了双边合作的重点和未来任务。托卡耶夫和扎帕罗夫表示，双方共同致力于将哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的关系提升到一个全新的水平。

最后，双方还就经贸、交通物流、水资源和能源，以及人文领域合作问题进行了讨论。

会上，两国政府内阁成员和相关部门负责人发表了讲话。

【编译：小穆】