总统强调需共同寻找解决青年关切问题之道
（哈萨克国际通讯社讯）9月17日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在世界与传统宗教领袖第八次大会全体会议上表示，尽管青年群体的信仰与世界观各异，但他们面临的关切问题具有共通性。
托卡耶夫总统指出：
“未来掌握在青年手中。年轻一代应当在深刻体会不同宗教与文化之间的相互尊重与和谐精神中成长。当前，青年面临诸多挑战，尽管他们的信仰与世界观各不相同，但关切的问题却是共同的。因此，我们需要携手寻找解决这些问题的办法。”
总统特别提到，为此目的，大会框架内第二次举办了青年宗教领袖论坛。论坛参与者展现了开放交流与合作的积极态度。他表示：
“我们正见证新一代精神领袖的成长，支持他们是我们共同的责任。哈萨克斯坦有句谚语，‘众人齐心，山顶可达’。只要我们凝聚力量，就能应对全球挑战。今天，我们在阿斯塔纳第八次相聚，表明宗教领袖们拥有共同的理想，展现了团结一致应对人类面临的各种威胁的决心。愿此次圆桌会议的尊重与友谊精神引领全球走向团结。”
世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。
【编译：木合塔尔·木拉提】