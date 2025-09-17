总统强调需共同寻找解决青年关切问题之道

“我们正见证新一代精神领袖的成长，支持他们是我们共同的责任。哈萨克斯坦有句谚语，‘众人齐心，山顶可达’。只要我们凝聚力量，就能应对全球挑战。今天，我们在阿斯塔纳第八次相聚，表明宗教领袖们拥有共同的理想，展现了团结一致应对人类面临的各种威胁的决心。愿此次圆桌会议的尊重与友谊精神引领全球走向团结。”