哈马斯宣布同意停火 以色列战时内阁决定继续在拉法行动

声明说，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天在电话中分别向卡塔尔首相穆罕默德和埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒通报了这一决定。

以色列国防军发言人哈加里当天发表声明说，哈马斯接受了埃及斡旋的停火提议。以方在非常认真地审查提议每一项内容，竭尽全力推进有关谈判和令被扣押人员获释的“每一种可能性”。与此同时，以军将继续在加沙地带的军事行动。

以色列总理办公室6日晚发表声明说，战时内阁一致决定继续在加沙地带南部城市拉法展开行动，以向巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）施加军事压力，从而推动以方被扣押人员获释并实现其他作战目标。

声明说，虽然哈马斯的提议与以色列的“核心要求相差甚远”，但以色列将派高级别代表团前往埃及，以“最大限度提升达成以方可接受协议的可能性”。

以色列国防军6日晚说，正对拉法进行大规模精准空袭。

以色列国防军6日早间发表声明说，已要求拉法东部居民尽快向“人道主义区”撤离。以军发言人当天说，约10万人正从拉法东部撤离。