哈奥共同主持 ICONS-2024国际核安全会议在维也纳闭幕

哈萨克斯坦能源部副部长松哈特·耶斯穆汗诺夫和澳大利亚外交部副部长蒂姆·沃茨共同主持了此次部长级会议。

ICONS会议每四年举行一次，是全球核安全领域最重要的国际会议之一，旨在探讨全球核安全的发展前景，交流经验，并制定国际合作计划。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在致辞中感谢哈萨克斯坦和澳大利亚为会议的高水平筹备工作以及为制定会议成果文件所做的努力。他强调，核应用的益处依赖于一个强大且适应性强的全球核安全和警戒制度。

哈萨克斯坦常驻维也纳国际组织代表穆赫塔尔·特列吾别尔德在闭幕词中总结了会议成果，并对原子能机构缔约国积极和建设性地参与会议表示感谢。他指出，ICONS-2024会议对于扩大防止非法贩运核材料的伙伴关系、普及核安全领域的基本公约以及加强原子能机构在这一领域的作用具有重要意义。

特列吾别尔德重申了哈萨克斯坦对联合国宪章和国际原子能机构章程的坚守，并强调哈萨克斯坦正在努力确保核能领域的性别平等。他还提及哈萨克斯坦正在进行的立法改革，以加大对暴力侵害妇女和儿童行为的处罚力度。会议期间，哈萨克斯坦和澳大利亚还组织了一次联合会外活动，旨在促进性别平等和提升妇女在核工业中的作用。

与会者对哈萨克斯坦关于核鉴识发展的会外活动以及原子能机构展区的国家展台表现出了浓厚的兴趣。国际原子能机构核安全部主任叶连娜·布格洛娃指出，哈萨克斯坦在该地区的核鉴识领域发挥着领导作用，并表示原子能机构有兴趣进一步深化互利合作。

会议结束时，哈萨克斯坦和澳大利亚作为共同主席发布了联合声明，参加ICONS-2024会议的大多数国家也加入了这一声明。

【编译：阿遥】