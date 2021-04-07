哈萨克斯坦最美丽风景TOP-10之一：卡因迪（Kayndy）湖

哈通社/努尔苏丹/4月7日 -- 并不是每一位在哈萨克斯坦旅行过很多次的游客，甚至出生在这里的人都知道，制片土地的美丽和大自然的多样性。

除了诸如«草原»或«山脉»之类的广泛概念之外，许多人甚至不能列出这个广大国家的至少几个景点。但是哈萨克斯坦的美丽之处是如此之多！

今天，就让我们一起了解被列入哈萨克斯坦十大最美风景之一的卡因迪（Kayndy）湖。

卡因迪（Kayndy）湖

相比亲眼见证，仅通过观看照片，你是无法感受到这个湖泊之美的十分之一。

这是一个令人惊叹的地方，与其历史一样不寻常。乍一看，它似乎是一个非常古老的湖，并且是由岩石圈板块的运动引起的。

但事实并非如此！

卡因迪湖是哈萨克斯坦最年轻的非人工的湖之一。100年前的1910年，因一场巨大的山体滑坡，整个峡谷被砂石所阻碍，形成了一个封闭的区域。渐渐地，水晶般清澈的泉水充满了这个峡谷，淹没这里生长的针叶林。

令人惊讶的是，树枝到现在为止保存完好......但只在水下！

树干高高耸立在地面之上，完全赤裸裸，孤独地坚持到今天，就像山峰一样。

在人民中他们被称为守护者。

这个湖水颜色是非常独特的蓝色，经常从翠绿色到天蓝色变暗。然而，越来越近，你会惊讶于它的晶莹剔透，通过它你可以看到湖的水下世界。如果你是潜水爱好者 ， 那么你将肯定会欣赏这个地方。

旅行须知：该湖距阿拉木图288公里，靠近«萨塔»村。准确地说，从村里到湖泊需要跋涉12公里的山路（但沿途的风景也是非常漂亮！）。

前往当地需要支付一些费用，因为2007年湖邻近的桦树林成为国家公园的一部分。

湖水非常冷，温度不超过6℃，因此不适合游泳，但当天白天气温通常保持在23℃。

作为游客，你可以在«萨塔»村住宿，这里拥有发达的旅游基础设施。



