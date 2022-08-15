热巴金娜再次跻身TOP25

哈通社/努尔苏丹/8月15日--哈萨克斯坦头号种子叶列娜·热巴金娜重返世界网球女单排名前25。

据哈萨克斯坦网协报道，在国际女子网球协（WTA）公布的最新排名中，热巴金娜从第27位上升至第25位。

在打进多伦多网球公开赛四分之一决赛圈后，尤利娅•普婷佐娃的排名从第46跃升至38。

在排名中，扎丽娜•迪亚斯从第244位上升至第241位，郭扎丽•阿依尼丁娃从第587位上升至第584位。

女双排名中，安娜·达尼丽娜保留了第21的位置，吉别克·库拉姆巴耶娃位居第258位。

职业网球联合会（ATP）男单排名中，哈萨克斯坦头号种子亚历山大·巴伯里克从第41位下滑至第42位，德米特里·帕普科的排名从第189位下滑至第219位。而米哈伊尔·库库什金的排名从第222位上升至第213位，重返哈萨克斯坦二号种子位置。

在男双排名中，安德烈·格鲁别夫排名从第44位上升至第47，亚历山大·内多索夫从第57位上升至第54位。

值得一提的是，此前多位哈萨克斯坦年轻网球运动员获得世界冠军头衔。此外，安娜·达尼丽娜拿下了美国锦标赛的冠军。

【编译：阿遥】