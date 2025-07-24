Topspeed公布可靠韩系车榜单 多款车型跻身哈国畅销榜

据斜体字网报道，Topspeed网站整理出10款被认为最可靠的韩系车型，其中多数在哈萨克斯坦畅销榜上名列前茅。以下为该榜单前十名车型及其在哈萨克斯坦的市场表现和价格：

第10名：Hyundai Elantra

Elantra在与丰田卡罗拉和本田思域的竞争中表现出色，因结构简单、保修期长而广受欢迎。哈萨克斯坦销量排名第四，起售价约为1000万坚戈。

第9名：Kia Cerato（又称Forte或K3）

以高性价比和耐用性著称，搭载简单的动力系统，电子元件较少，适合注重经济实用的用户。基础版售价为1250万坚戈，二手车市场起售价约为1100万坚戈。

第8名：Genesis G80

该高端商务轿车以稳定性和低故障率受到青睐，设计简洁、性能均衡，售价约为1800万坚戈起。

第7名：Hyundai Tucson

作为日常通勤首选，Tucson因适应复杂气候而得分较高，经常进入哈萨克斯坦销量前十，价格从1500万坚戈起。

第6名：Kia Sportage

被公认为最可靠的城市SUV之一，即便行驶超过16万公里也少有故障。今年6月销量跻身前三，售价约为1500万坚戈以上。

第5名：Genesis GV70

这款紧凑型豪华SUV以较低的电子依赖度、易于维护而闻名，官方售价为3000万坚戈左右。

第4名：Hyundai Sonata

中型轿车代表，具有高安全性和稳定性，混合动力版本也保持高可靠性，售价约为1530万坚戈。

第3名：Kia Telluride

这款大型SUV以宽敞空间和适合长途出行的操控性受到欢迎，是家庭用户首选，目前仅通过非官方渠道销售，价格约为2000万坚戈。

第2名：Genesis G70

这款豪华轿车结构简洁、动力强劲，被认为是最耐用的豪华车型之一，售价约为3100万坚戈。

第1名：Hyundai Santa Fe

榜首车型Santa Fe被认为是最可靠的中型SUV之一，具备坚固的结构和高耐用性，是家庭用户的理想选择。官方售价为1950万坚戈。

【编译：达娜】