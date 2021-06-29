哈萨克斯坦计划采购新型Tor防空导弹系统

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 哈萨克斯坦计划采购最新型号的Tor防空导弹系统。

据哈萨克斯坦国防部新闻中心消息，国防部机构工作会议日前讨论了关于向武装力量提供新型防空武器装备的相关事宜。

会上，介绍了国防力量军事装备的更新换代情况。在这一工作当中，放空武器系统最受关注。在2019~2020年间，哈萨克斯坦武装力量先后接收了俄罗斯的山毛榉（Buk）防空导弹系统、白俄罗斯罗莎雷达系统以及哈萨克斯坦国产NUR(GM 403)地面雷达系统。

近期计划向武装力量提供最新型号的Tor-M2K防空导弹系统。Tor-M2K防空导弹系统可用于打击所有型号的飞机和直升机，包括采用了隐身技术的武装直升飞机，同时该防空武器还能够探测和摧毁无人机、高精度武器，包括反雷达导弹和巡航导弹、制导炸弹等。

目前，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部正在与供应商接洽。国防部计划在开发该该防空系统的工厂，对国内防空武器专业技术人员进行培训。

会议还对上一阶段的武装力量军事训练情况进行了总结。国内军事院校将于7月进入毕业季，完成学业的军官和士官的职责安排等情况也得到了讨论。

会议指出，武装力量目前已有82%的人员完成了新冠疫苗的两针接种，部队官兵已经整体形成了对COVID-19 的集体免疫力，可以全面开展战斗训练。不过即便如此，严格的执行首席卫生医师命令中的防疫要求仍十分必要。

国防部部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫在会上做出指示，要求武装力量医疗部门与各地区政府行政主管部门做好协调，在防范COVID-19疫情工作方面向地方提供必要的协助，包括开设野战医院、创建流动医疗队帮助公民和协助政府对各类设施进行消毒等。

有鉴于在莫斯科举行的第九届国际安全会议的成果，叶尔梅克巴耶夫指出，国防大学和军医总局应在军事医学的实际应用方面开展联合研究，借鉴国内外先进经验，并结合军事实践，开展一系列工作。

会议还就对具有丰富经验的退伍军人在各行业中的工作等相关问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】