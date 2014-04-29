安倍评价奥巴马“像一个很会做生意的人” TPP难谈拢

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报援引杭州《钱江晚报》综合日本新闻网和新华社报道，日本首相安倍晋三26日在千叶会展中心举行的网络展的视频节目对话中，谈到刚刚结束访问日本的美国总统奥巴马的印象时，称奥巴马"像一个很会做生意的人"。

安倍说，此次首脑会谈，"根本就没有什么杂谈和闲话，一开始就直奔主题，因此完成了很多的工作。"他说："奥巴马总统属于那一种将生意一直往前推进的人。" 美国总统奥巴马4月23日抵达日本东京羽田机场，当天晚上奥巴马在东京银座的一家寿司店与日本首相安倍晋三共进晚餐。席上，奥巴马一边手举酒盅，一边以半开玩笑的口气对安倍说道："安倍内阁的支持率有60%多，而我才40%多。Shinzo(晋三)你执政稳定，能不能在跨太平洋伙伴关系协议（TPP）谈判中做出让步？" 对此，安倍立即以玩笑岔开话题称："哪里哪里。在日本，美国驻日大使卡罗琳•肯尼迪更有人气。"奥巴马仍不依不饶地表示："在日本受欢迎也无法在中期选举中获得更多选票"。此外，他还列举出日本的猪牛肉关税税率，称"降不下来的话真的很为难"。 在次日的会谈中，奥巴马以日美在TPP谈判中存在分歧为由提出推迟发表联合声明。无法轻易妥协的安倍也不得不表示同意。共同社评论，联合声明的推迟发表出乎安倍意料，对他而言不啻于一次重大失算。 日本坚持征收大米、小麦、白糖、奶制品、牛肉和猪肉等五类农产品的进口关税，而美国则希望尽可能长时间保持对日本汽车的进口关税。奥巴马和安倍均面临国内压力，要求各自政府坚持现有立场。 一名日本高级官员披露，日美两国长时间磋商的成果是找到了"共同点"，"基于此，双方相信我们可以继续努力，找到双方都可接受的解决方案"。但是，这名官员并不看好两国能在"一到两个月内"解决余下分歧。 参与TPP谈判的12个国家定于5月中旬在越南举行新一轮磋商。这名日本官员的表态暗示日美两国难以在这轮磋商前"谈拢"。 深读：奥巴马亚洲之旅 意在打造全球贸易新规则 4月23日，美国总统奥巴马开始亚洲之行，一周内访问日本、韩国、马来西亚和菲律宾。自其在首任总统任期内提出"亚太再平衡"战略以来，奥巴马足迹鲜至亚洲，因此这趟行程格外引人关注。 奥巴马此次亚洲之行从一开始就表现出明显的安抚之意。在行前接受日本媒体采访时以及在日本访问期间，奥巴马两度表示，钓鱼岛在日本施政之下，适用于《日美安保条约》。 美方上述立场虽不新鲜，但是通过在任总统之口说出尚属首次。有政治分析师认为，奥巴马"高调"表态，意在打消日本和其他盟国对美国不履行安全承诺的担忧。 当然，奥巴马"迎合"东京的背后也存"私心"--希望日方在《跨太平洋战略经济伙伴协定》（TPP）谈判中作出让步，推动这一协议尽快达成，使美国能够借力TPP打造下一代全球贸易规则。 不过，由于在农产品和汽车市场准入问题上分歧太大，直至奥巴马离开东京，美日双方仍未就TPP达成基本共识。而与日本谈判僵局不破，将直接影响美国与其他参与国的谈判。澳大利亚和新西兰已明言，只有日本在市场准入方面作出重大让步，它们才会考虑在规则方面作出妥协。