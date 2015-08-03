TPP谈判未达成协议

哈通社阿斯塔纳8月3日电 据华尔街日报3日报道，泛太平洋战略经济伙伴关系协议(Trans-Pacific Partnership, 简称TPP)谈判于上周五结束，由于在奶制品等产品的贸易方面仍存在严重分歧，各方未达成任何协议。

美国等国家官员原本期望在上周敲定TPP的最终框架。官员们在一则声明中称，谈判取得了"巨大进展"，各方将就协议的达成展开进一步工作，声明未说明下次会议的具体召开时间。

澳大利亚贸易部长罗布(Andrew Robb)在上周五各国部长准备离会时表示，遗憾的是98%的谈判内容已经完成。

近几个月，美国和加拿大之间在如何通过TPP开放受到高度保护度的加拿大奶制品行业的问题上争执不休，然而上周这一矛盾扩大至另外三个参与谈判的国家──澳大利亚、日本和新西兰。

新西兰贸易部长格罗泽(Tim Groser)在上周五召开的一次新闻发布会上称，显而易见的是当前存在一两个很难解决的问题，其中一个便是奶制品。

奶制品以及汽车贸易方面的分歧也妨碍了谈判各方在其他问题上达成一致的努力，例如劳务规则以及药品知识产权的保护水平，而后者是美国方面考虑到一个重点问题。