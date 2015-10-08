英媒：中国应申请加入TPP

哈通社阿斯塔纳10月8日电 英国《金融时报》8日刊登一篇题为《中国应申请加入TPP》的文章，作者为该报专栏作家戴维•皮林，以下为文章全文：

本周缔结的《跨太平洋伙伴关系协定》（Trans-Pacific Partnership agreement，简称TPP）是几年晦涩和神秘谈判的结晶，参与者在谈判期间都矢口否认TPP意在把中国挡在门外。该协定的倡导者响亮地抗议道，这不是"除中国外谁都可以加入的俱乐部"。也许太响亮了一些。

这种断言让人难以相信。TPP的倡导者在放松警惕的时候，往往从地缘政治（而非经济学）的角度来谈论这项新协定。从现实政治上说，TPP是对美国在军事上重返亚洲战略的经济补充，是美国与亚洲盟友面对不断崛起的中国更紧密团结起来的一种手段。美国外交关系委员会最近发表的一篇论文受到热议，作者罗伯特•布莱克威尔和阿什利•特利斯写道，TPP应当被视为反制中国崛起的"大战略"的一部分。通过与盟友签署特惠贸易协定，华盛顿方面可能帮助阻止中国搭国际贸易体系的便车，反制他们所称的北京的"地缘经济实力"。即使在本周，殷切希望TPP为自己的政治遗产增色的巴拉克•奥巴马也忍不住讥讽北京。"我们不能让中国这样的国家起草全球经济规则，"美国总统表示。

既然各方已就TPP框架达成一致（即便尚未由各国立法机构批准），各成员国应当兑现有关这个俱乐部并不禁止中国加入的承诺。他们应该邀请北京方面成为会员。中国则应该打出更漂亮的牌。它应该开启入会谈判，让TPP成员国下不了台。

这个构想并不像听起来那么怪异。从北京方面的视角看，有充分理由加入TPP。没错，TPP与其说是一项贸易协定，不如说是旨在保护投资和实现法规标准化、清除境内贸易壁垒的努力，缺陷实在不少。它在加强企业影响力方面做过了头，允许企业起诉被指侵蚀其利润的主权国家。同样没错的是，TPP包含似乎专门针对中国的制约国家行使经济权力的条款。即便如此，TPP的目标同中国所期盼的经济转型的目标大致相符。上世纪90年代末，时任总理朱镕基领导了中国上一波大规模经济改革，以中国2001年加入世界贸易组织(WTO)为契机，推动国内变革。如今TPP有望发挥类似作用。

以TPP禁止国有企业获得优惠待遇为例。中国达不到这条标准，其庞大的国企获得从廉价信贷到廉价电力的各种优待。然而，北京方面已明确表示希望结束这种做法，希望迫使大多效率低下的国企在更具商业性的基础上运营。同样，TPP对知识产权（涵盖商标、版权和专利等中国企业不当一回事的领域）作出了严格规定。然而，中国领导人明白这一点也必须改变。随着中国企业——其中一些在研发上大举投入——向价值链上方移动，北京方面将希望保护他们的创新，而不是鼓励对知识产权采取随随便便的态度。

TPP还有环保规定，以阻止各国通过糟蹋自己的生态系统来吸引投资。同样，中国也在小心翼翼地朝这个方向迈步，清理工业化早期阶段留下的环境烂摊子。在劳工问题上，中国国内的改革议程和TPP规定也是合拍的。中国希望看到更大一部分产出流入工人们的口袋，让他们有更多钱可以花。当然，北京方面将对出现真正独立的工会抱有戒心，但从国家的经济利益出发，它也许至少能够在口头上支持集体谈判的想法。这样，TPP可能对中国有利，重启其停滞不前的经济转型，从国家主导的制造业转向私营部门主导的服务业。但是，中国有可能被允许加入吗？门槛可能不像看起来那么高。越南这样的国家现在是TPP成员国。越南是一个一党制国家，国企受到娇宠，对知识产权的态度就像中国一样满不在乎。如果河内可以加入，北京肯定也能达标。

日本首相安倍晋三一直是最公开把TPP设想成一个地缘政治组织的人士之一。然而本周他似乎向中国入会打开大门，称如果中国加入，TPP将有更加"重大的战略意义"。安倍说得对。没有中国的TPP看起来像是一种变相的遏制战略。如果中国登上这艘船，它可能有助于北京进入后世贸组织的世界。到了那时，TPP可能开始真正变成一项前瞻性的贸易协定，就像其倡导者一直假装它是的那样。