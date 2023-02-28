哈总统广播电视综合体与以色列TPS通讯社签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/2月28日 —— 哈萨克斯坦总统广播电视综合体28日同以色列“Tazpit Press Service”通讯社签署了合作备忘录。

哈总统广电综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与TPS通讯社社长阿莫茨·埃亚尔签署了文件。

该合作备忘录旨在加强双方在媒体内容交换、联合媒体生产、人力资本发展、国际合作框架下的相互协作。

卡吉巴耶娃表示，人文合作是人民与国家之间关系发展的基础。

-信息领域的互动有助于实现这一目标。在这方面，新闻材料交换、联合项目落实、各领域新闻报道经验交流将促进两国之间的合作关系。-她说。

TPS通讯社社长指出了与哈萨克斯坦新闻媒体建立合作的重要性，并表示今天签署的协议是两国媒体界有效合作的开始。

目前，总统广电综合体目前与沙特通讯社（Saudi Press Agency）、阿塞拜疆趋势通讯社（Trend）、韩联社（Yonhap）、亚美尼亚国家通讯社（Armenpress）等外国主要新闻媒体签署了合作协议。

据悉，哈萨克国际通讯社是哈萨克斯坦拥有百年历史的首个通讯社，自2022年4月1日起，通讯社隶属于哈萨克斯坦总统广播电视综合体。

【编译：小穆】