尼格玛图林谈及哈萨克斯坦在担任TURKPA轮值主席国期间的优先工作方向

哈通社/努尔苏丹/9月28日 —— 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格玛图林28日在突厥语国家议会大会（TURKPA）第十届大会上谈及哈萨克斯坦在突厥议会大会轮值主席国期间的优先工作方向。

尼格玛图林表示，制定旨在落实突厥世界长期目标的“突厥前景-2040”战略文件是大会的首要工作方向。

“我们在大会上通过了TurkPA的示范法规定。与此同时，我们将制定TurkPA立法工作2022-2027年规划方案。新数字技术的发展需要信息安全的保障。因此，我们建议制定‘网络安全法’草案。”他说。

尼格玛图林指出，加强国际关系和扩大TurkPA成员是哈萨克斯坦在担任突厥议会大会轮值主席国期间的另一项主要工作方向。

哈萨克斯坦马吉利斯议长指出，突厥世界的团结与加强各成员国之间的人文合作有着紧密关系。他强调，哈方将在轮值主席国期间将注重关注加深文化、科学和教育领域的相互合作。

据悉，突厥语国家议会大会（TURKPA）第十届大会28日在突厥斯坦市举行，成员国哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和土耳其，以及贵宾乌兹别克斯坦和观察员国匈牙利代表出席了会议。

【编译：小穆】