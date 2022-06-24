TurkPA将更名为突厥国家议会大会

哈通社/乔尔蓬阿塔/6月24日 --突厥语国家议会大会（TurkPA）第十一届全体会议在吉尔吉斯乔尔蓬阿塔举行。

与会各方包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯和土耳其议会的议长，受邀参会的乌兹别克斯坦和土库曼斯坦议会议长，以及观察员国匈牙利的代表团成员。

哈萨克斯坦马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫在会上表示，在突厥国家一体化进程正在高水平发展的当下，深化议会间合作具有重要意义。

哈萨克斯坦议长提出，有必要将«突厥语国家议会大会»的名称变更为«突厥国家议会大会»。

他强调，对组织的名称变更将是一次品牌重塑，将有助于TurkPA以新的形势实现全面的发展。

叶尔兰·霍沙诺夫说：

- 我们有共同的利益。我们的主要目标是在维护欧亚大陆稳定和安全的同时发展牢固的联系。议会外交在国际政治中占有特殊的地位。在当下，有效利用这一组织架构在各种国际平台上推动我们的共同利益，增加突厥世界的团结是非常重要的。

霍沙诺夫强调，哈萨克斯坦马吉利斯议员们愿意与各国议员们共同努力，通过议会外交加强突厥人民的团结。

全体会议框架下签署了多项旨在发展突厥国家合作的文件，并批准了TurkPA至2028年的战略计划。

在哈萨克斯坦议会的倡议下拟定的一项旨在整合成员国国家立法的社会企业发展示范法获得通过。

与会各方还签署了关于将TurkPA更名为«突厥国家议会大会»的文件。

大会通过了乔尔蓬阿塔宣言。

下一次全体会议将于2023年在土耳其举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】