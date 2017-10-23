TWESCO代表团出席UAI东京大会

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 -- 国际科学院联盟(Union Académique Internationale,UAI)大会23日在日本首都东京举行。国际突厥学院（TWESCO）院长达尔汗•克德尔艾里率团出席此次大会。

国际科学院联盟大会每两年举行一次。



联盟主席奥文•安德森先生主持大会并致辞。



会上，联盟秘书处就组织执行的各项科学工作进展进行了总结汇报。



此外，大会还讨论了加入联盟的候选科学院名单，并进行了表决。



消息称，集中了国际领先科学院与学者的本届大会将持续3天。



大会主要会议之一的主题为《现代东亚的宗教、商业和国际关系》。



根据会议日程，与会代表们将了解日本的科学研究组织，并听取各类科学讲座。此外大会还将介绍联盟新的科学研究计划。



值得一提的是，国际突厥学院于2015年正式成为国际科学院联盟成员。国际科学院联盟是联合国教科文组织下属的一个高级别的国际学术组织，拥有来自63个国家的100多个成员组织，主要从事哲学、考古、历史、文学、政治学、法学等学科的学术研究和交流。



【编译：木合塔尔·木拉提】