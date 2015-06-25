法国出租司机阻断巴黎交通抗议Uber

哈通社阿斯塔纳6月25日电 据BBC报道，法国出租司机阻断了巴黎机场以及主要城市环城路的路线，以抗议租车及实时共乘服务公司优步（Uber）。

法国防暴警察向抗议的人群释放了催泪瓦斯。 作为全国性抗议的一部分，司机们设置了路障，并焚烧了一些轮胎。 同时，在法国南部城市马赛等也发生了阻断交通的抗议活动。 此次抗议的起因是优步，这个美国的租车软件开始扩张它在法国的UberPOP租车服务，尽管受到法国政府的反对。 在巴黎和马赛，到处可以看到被推翻的汽车和焚烧的汽车轮胎。 巴黎的主要机场戴高乐机场和奥利机场已经警告乘客乘坐火车。 有些地方的交通完全处于停滞状态，有些游客不得不在机场的高速公路上步行去赶飞机。 据一名乘客说，她所乘坐的出租车受到袭击，抗议者挥舞金属棒敲打她的出租车。 有些抗议者还阻断了马赛市的火车站以及机场。 抗议的司机说，他们要支付数千欧元才能拥有出租执照，而优步却可以分文不花就抢走他们的生意，这不公平。 涉嫌投诉优步公司的法律案件有近500起，最近几周还有大约100名优步出租司机和乘客受到攻击的报告。 许多出租汽车司机感到非常愤怒，他们要求政府有效执行禁止没有出租执照司机的运营。但是他们说法国政府缺乏这方面的政治意愿。 法国出租司机说由于优步抢他们的生意，他们的收入降低了30%到40%。 但优步说，他们在法国有上百万用户。优步在全球各地，包括中国也遇到了类似的抗议活动。