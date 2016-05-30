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    10:25, 30 五月 2016 | GMT +6

    阿斯塔纳自行车队进入UCI世界排名前十名（图）

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    哈通社阿斯塔纳5月30日电 据Sports.kz消息，29日，公路自行车运动界中的年度大赛，2016年第99届环意大利自行车赛落幕，阿斯塔纳车队车手尼巴利获得职业生涯第二座总冠军奖杯。

    根据比赛结果，阿斯塔纳自行车队进入UCI世界排名前十名。
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                                         三年前曾首次夺冠的阿斯塔纳车队选手意大利车手尼巴利第二度获得总冠军 

    UCI世界巡回赛世界排名：

    个人排名：

    1. 彼得•萨根 （斯洛伐克，"圣宝银行车队"）--329分；

    2. 奈罗•昆塔纳 （哥伦比亚，"移动之星车队"）--285分；

    3. 阿尔贝托•康塔多（西班牙，"圣宝银行车队"）--280分；

    4. 文森佐•尼巴利（意大利，"阿斯塔纳车队"）--231分。

    车队排名：

    1. 圣宝银行车队 （俄罗斯）--819分；

    2. 移动之星车队 （西班牙）--730分；

    3. 天空车队 （英国）--680分；

    10.阿斯塔纳车队（哈萨克斯坦）--308分。

    国家排名：

    1. 西班牙；

    2. 哥伦比亚；

    3. 澳大利亚；

    29．哈萨克斯坦。（编译：小穆）

     

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 阿斯塔纳车队 黄金储备
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