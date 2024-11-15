UFC310：乌斯曼称时间太紧拒绝出场 “游牧人”新对手正式确定

据拉赫曼诺夫经纪公司Dar Pro Team 消息，哈萨克斯坦“游牧人”下一场比赛将对阵爱尔兰不败名将伊恩·马查多·加里（15-0），争夺“临时冠军”头衔。

值得一提的是，这也是12月7日在美国拉斯维加斯举行的UFC310比赛的头条主赛。

据此前报道，沙夫卡特·拉赫曼诺夫和UFC次中量级冠军贝拉尔·穆罕默德（24-3）原定于12月7日在UFC310比赛中对决。但是，贝拉尔·穆罕默德因脚骨感染退出比赛。

随后，UFC希望凑合拉赫曼诺夫和前世界冠军卡马努·乌斯曼之间的比赛。最终，乌斯曼没有接受邀请，称备战时间太紧。

拉赫曼诺夫作为哈萨克斯坦的顶尖选手，战绩辉煌。1994年10月23日出生于乌兹别克斯坦的他，自2020年加入UFC以来，保持了18战全胜的完美记录，所有胜利均为提前终结对手，包括8次KO和10次降服。拉赫莫诺夫以其全面的格斗技术和压倒性的表现而闻名，他曾战胜尼尔·马格尼和斯蒂芬·汤普森等强劲对手。

【编译：小穆】