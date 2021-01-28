俄加马列亚中心：“卫星-V”疫苗可100%预防新冠重症

哈通社/努尔苏丹/1月28日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯卫生部下属加马列亚流行病与微生物学国家研究中心高级研究员、生物科学副博士叶戈罗娃表示，对注册后研究数据的中期分析显示，“卫星-V”疫苗在流行病学上的有效性超过91％。

叶戈罗娃在“今日俄罗斯”国际新闻通讯社举行的俄科学院科学理事会在线会议上说：“目前，我们已经拥有根据正在进行的第三阶段结果对疫苗在流行病学上有效性的中期分析数据。

该数据正在发布过程中，我希望在接下来几周将为广大的科学界所用。在流行病学上疫苗的有效性超过91％，对于完全不同的亚组患者而言，无论性别、年龄如何，都是如此。”俄罗斯首款新冠疫苗“卫星-V”（又称Gam-COVID-Vac）是加马列亚流行病与微生物学国家研究中心与俄直投基金共同研发的一种人类腺病毒载体疫苗，采用两剂次接种程序，分别以Ad26和Ad5这两种腺病毒作为载体，接种时间间隔三周。俄直投基金早前发布消息表示，“卫星-V”疫苗预防新冠病毒感染的有效性超过90%，可100%预防新冠重症。