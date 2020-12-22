哈卫生部：“卫星-V”疫苗预计2月中旬完成注册

哈通社/努尔苏丹/12月22日—— 据卫生部消息，卡拉干达制药厂22日就俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗本国生产问题召开了新闻发布会。

消息称，卡拉干达制药厂总裁谢尔盖·巴伦与卫生部医药监管委员会副主席努尔兰别克·阿斯勒别克向媒体介绍了“卫星-V”新冠疫苗生产进程。

卡拉干达制药厂总裁表示，该厂21日已经生产出了首批6000剂“卫星-V”疫苗。他指出，这批疫苗将12月24至明年1月21日期间在俄罗斯进行质量检测。若顺利通过检测，疫苗将在明年1月26日-2月11日期间完成哈萨克斯坦境内的注册。

据他介绍，该制药厂计划2月份生产8万剂疫苗，而三四月份分别生产15-60万剂。

值得一提的是，SK制药公司与俄罗斯直接投资基金今年8月26日签署了分配保证数量的“卫星-V”疫苗协议。11月11日，哈俄两国元首举行电话会谈，并就在哈境内生产俄制疫苗问题达成了共识。

12月4日，哈萨克斯坦卫生部与俄罗斯直接投资基金（RDIF）签署了关于“卫星-V”新冠疫苗加快注册、生产和传播领域进行合作的协议。根据协议，哈萨克斯坦相关部门结束必要程序后，俄方将进行技术转移，并向哈萨克斯坦提供生产不少于200万剂疫苗的原料。

【编译：小穆】