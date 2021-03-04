卫星V疫苗价格有望在3月中旬进一步下调

哈通社/努尔苏丹/3月4日 – 哈萨克斯坦计划在今年为至少600万人接种新冠疫苗。主要将提供俄罗斯研发的卫星V疫苗和哈萨克斯坦自主研发的QazCovid-in疫苗。

哈萨克斯坦与俄罗斯直接投资基金达成了进口和生产卫星V疫苗的协议，根据计划已在2月1日启动疫苗接种工作前进口了一批疫苗，同时在卡拉干达的制药厂开始进行卫星V疫苗的国产化生产。

按照计划，卡拉干达制药厂将在7月份之前完成约200万剂疫苗的生产。其中，2月份生产11.2万剂，3月份生产15万剂，4-6月每月生产60万剂。

此外，由阿拉木图生物安全研究所研制的QazCovid-in新冠疫苗将自4月份开始试生产（江布尔州制药厂负责生产工作），初期月供应量为7.5万剂，今后逐步扩大至每月50万剂。

新冠疫苗首批接种对象为高风险人群，即医护人员、执法人员和武装部队成员，以及教师和慢性病患者等。

截至目前，哈全国已有2.2万余人完成了新冠疫苗的接种，尚未出现有不良反应的报告。

哈萨克斯坦卫生部还计划在3月中旬左右完成对新冠疫苗的价格下调工作，预计一旦相关工作顺利完成，疫苗价格将可下降至目前的一半。

哈萨克斯坦市场调查机构BISAM Central Asia在今年1月份所开展的一项社会调查表明，56%的哈萨克斯坦居民表示愿意接种新冠疫苗，对疫苗表示怀疑的受访者比例为28%，16%的受访者表示难以回答。

值得一提的是，哈政府此前还同美国辉瑞公司进行了谈判，根据初步谈判结果，辉瑞公司将不会早于2021年下半年向哈供应新冠疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】