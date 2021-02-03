俄罗斯冠状病毒疫苗“卫星-V”在试验中有效率为91.6％

哈通社/布鲁塞尔/2月3日--根据国际科学杂志《柳叶刀》上发表的初步研究表明，俄罗斯冠状病毒疫苗“卫星-V”的有效率为91.6％。

周二，英国医学科学杂志《柳叶刀》（The Lancet）发表了一组俄罗斯医生的文章，报道了Gam-Covid-Vac疫苗（Sputnik V）的第三阶段临床试验的初步结果。

科学家报告说，基于腺病毒Gam-COVID-Vac（Sputnik V）的异源重组疫苗显示出良好的安全性，并在临床试验参与者中引起了强烈的体液和细胞免疫应答。

俄罗斯专家写道：“我们在莫斯科的25家医院和诊所进行了一项随机、双盲、安慰剂对照的3期试验。参与者年龄均在18岁以上且SARS-CoV-2 PCR和IgG和IgM检测呈阴性，没有感染性疾病且未接种其他疫苗。参与者被随机分配接种疫苗或安慰剂，并按年龄分组。”

接种疫苗的间隔时间为21天。在2020年9月7日至11月24日期间，21977名成人被分为疫苗接种组和安慰剂组。其中，有19866人接受了两剂疫苗或安慰剂，并被列入结果的初步分析中。

在第一剂疫苗接种后的第21天，接种疫苗组的14964名参与者中的16人和安慰剂组的4902人中的62人被检测出COVID-19阳性。因此，据报道，该疫苗有效率为91.6％。

俄罗斯卫生部下属加马列亚流行病与微生物学国家研究中心的研究资深合著者英娜·多尔基科娃表示：“我们的中期分析显示，18岁及以上的试验参与者的疗效、免疫原性和耐受性均良好。”

【编译：阿拉依】



