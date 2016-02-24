中国历史剧《解忧公主》称冬布拉为琵琶引不满 官V发文致歉

哈通社阿斯塔纳2月24日电 中国拍摄的古装历史剧《解忧公主》因一个张冠李戴的错误，引起了很多哈萨克人的不满。

这部电视剧主要讲述了公元前1世纪时期，中国西汉王朝同哈萨克历史上的乌孙古国和亲的故事。

剧情本无十分特殊之处，但前日该剧第21集中一段场景，却引起了许多哈萨克人的不满。

在这一集中，嫁给了乌孙国主的解忧公主手执哈萨克族传统民族乐器--冬布拉，为乌孙国贵族们表演了一段歌舞。随后，饰演公主的演员向片中的乌孙贵族们介绍称，她手中的乐器是来自中原的汉族传统乐器--琵琶。

有趣的是，演员手中所拿的冬布拉上，还绘有当今哈萨克斯坦共和国的国旗图案。

这段视频，以及相关截图很快在中国最大的社交媒体"微博"和"微信"上开始大量传播。许多中国哈萨克族观众对剧组将"冬布拉"和"琵琶"张冠李戴的做法，表达了不满和嘲讽。

根据中国相关史书记载，琵琶又被称之为"批把"，最早由游牧民族传入中原，并逐渐演变成为了今天中国、日本和朝鲜半岛的民族乐器。在唐朝之前，中国古代文献中，均将北方游牧民族的弹拨乐器称之为琵琶。

尽管如此，《解忧公主》电视剧中，演员手持印有哈萨克斯坦共和国国旗图样的冬布拉，并强行将其称之为琵琶的做法，仍然是闹了一个巨大的乌龙。

该剧官方微博于24日下午发出了一条简短的致歉博文，解释称因未能做好功课，而使用了错误的道具。

目前，该剧官方除此简短微博外，尚无其他表态。部分网民仍在该微博评论中，发文声讨电视剧制作方。

据悉，中国古装历史剧《解忧公主》共42集，由中国中央新闻纪录电影制片厂和北京东星文化传播有限公司出品，日前正在该国中央电视台第八套电视剧频道热播当中。（撰稿：塔尔）

引起争议的剧情片段截图：





演员手持的冬布拉上可清晰的看到哈萨克斯坦共和国国旗图案



微博哈萨克博主对此事的吐槽：







道歉微博发出后网民仍在持续对出品方发出声讨



