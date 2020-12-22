哈萨克斯坦哪些人将优先接种“卫星-V”新冠疫苗

哈通社/卡拉干达/12月22日 —— 哈萨克斯坦卫生部医药监管委员会副主席努尔兰别克·阿斯勒别克22日就接种俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗问题进行了介绍。

阿斯勒别克说：“疫苗将配送至全国各地医疗机构。医务人员、教师、执法人员、大学生和患有慢性疾病的人群将在自愿前提下优先免费接种。”

据他介绍，疫苗价格还未正式确定。

据此前报道，在哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明的主持下，位于卡拉干达州的制药厂21日正式启动了俄罗斯新冠疫苗“卫星-V”的哈国生产线。当天，该厂生产的首批6000剂疫苗已送往俄罗斯进行质量检测。

卡拉干达制药厂总裁谢尔盖·巴伦今天表示，疫苗预计将在明年1月26日-2月11日期间完成哈萨克斯坦境内的注册。根据计划，该制药厂2月份将生产8万剂疫苗，而三四月份分别生产15-60万剂。

根据卫生部在此之前制定的疫苗接种计划，患有慢性疾病的危险人群，包括超过65岁患有心血管系统疾病、糖尿病和慢性阻塞性肺病的人群，以及医务人员将优先接种疫苗。统计显示，2347000名哈萨克斯坦公民将免费接种新冠疫苗。

【编译“小穆】