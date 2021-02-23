俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗在吉尔吉斯斯坦获得注册

哈通社/比什凯克/2月23日--据俄罗斯卫星通讯社消息，吉尔吉斯斯坦卫生部新闻处2月23日发布消息称，俄罗斯“卫星-V”新冠疫苗在吉尔吉斯斯坦正式获得注册。

消息称，吉尔吉斯斯坦共和国卫生和社会发展部药品和医疗制品局已为预防由SARS-CoV-2病毒所引起感染的矢量组合疫苗“Gam-COVID-Vac”（卫星-V）疫苗发放了注册证明。

新闻处表示，疫苗的注册有助于“在近期开展对居民进行接种以预防新冠病毒感染”。

2020年3月初吉尔吉斯斯坦确诊首例新冠病毒感染病例，截至目前，累计感染病例超过8.6万例，死亡病例1460例。

俄罗斯“卫星-V”新冠病毒疫苗由加马列亚流行病与微生物学国家研究中心研发，2020年8月由俄罗斯卫生部注册，是世界上第一款预防新冠病毒感染的疫苗。“卫星-V”是在经过深入研究和验证的人类腺病毒载体平台的基础上研发的。

国际权威医学期刊“柳叶刀”2月2日刊登了俄新冠疫苗“卫星-V”III期临床试验结果。从刊登的数据来看，“卫星-V”疫苗展示出很高的有效性、免疫原性和安全性，疫苗有效性为91.6%。目前已有30多个国家批准使用“卫星-V”疫苗。