乌兹别克斯坦实现卫星V疫苗国产化

哈通社/塔什干/7月30日 – 乌兹别克斯坦生产出了首批国产的俄罗斯卫星V疫苗。

乌兹别克斯坦卫生和流行病学部门负责人巴霍迪尔·尤苏帕利耶夫在接受该国媒体采访时表示，该国已经实现了俄罗斯卫星V疫苗的国产化，首批乌兹别克产卫星V疫苗已于日前完成了灌装，并将发往俄罗斯加玛利亚中心进行质量检测。

«这是必要的程序，我们正在等待结果。之后，就可以在国内开展全面的生产工作。»他说。

据其介绍，负责生产卫星V疫苗的企业是位于阿勒马勒克市的Jurabek Laboratories制药厂。首批产品的原材料由俄罗斯方面提供。

他还表示，随着新技术中心的落成，乌兹别克斯坦将能够实现疫苗的完全国产化。

乌兹别克斯坦从2021年4月1日起启动了全民疫苗接种工作。目前该国为公民提供三款疫苗，包括欧洲的AstraZeneca，中国-乌兹别克合作研发的ZF-UZ-VAC2001和俄罗斯提供的卫星V。

由于疫情形势恶化，7月17日，乌兹别克斯坦新冠疫情防控特别委员会决定，对年从事经贸、餐饮、服务、教育等行业的18岁以上公民，以及军队和执法机构人员进行强制疫苗接种。

目前，乌兹别克斯坦共和国议会正在审议一项关于工作人口强制接种疫苗的法案。

【编译：木合塔尔·木拉提】