乌兹别克斯坦开始自主生产卫星V疫苗

哈通社/塔什干/10月13日 – 在俄罗斯加马列亚流行病与微生物学国家研究中心提供的技术支持下，乌兹别克斯坦正式启动了该国的卫星V疫苗生产基地。

根据乌兹别克斯坦卫生部消息，国产化的卫星V疫苗由该国的朱拉别克公司（Jurabek Laboratories）负责生产。首批260 500剂（包括第一针和第二针）已下线并交付检验。

这是乌兹别克斯坦实现国产化生产的第二款新冠疫苗。在此之前，乌兹别克斯坦与中国合作研发的ZF-UZ-VAC2001也在该国建立了生产线，并生产了700万剂。其中1 458 820剂已经在国民中施打。

ZF-UZ-VAC2001疫苗的生产商也是朱拉别克公司（Jurabek Laboratories）。

乌兹别克斯坦在疫苗接种进程中使用的疫苗总数达到了28 473 528万剂。

其中包括：46万剂卫星V、986 480剂阿斯利康（AstraZeneca）、1350万剂ZF-UZ-VAC2001、300万莫德纳（ZF-UZ-VAC2001）、120万剂辉瑞（Pfizer/BioNTech）。

【编译：木合塔尔·木拉提】