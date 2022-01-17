澳大利亚认可俄罗斯“卫星V”疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月17日--据俄罗斯卫星通讯社报道，澳大利亚治疗用品管理局（TGA）认可，接种两剂俄«卫星V»疫苗可作为确认入境者接种状态的依据。

该局网站声明中称，«今天澳大利亚治疗用品管理局确认，为确定旅行者疫苗接种状态，将认可俄罗斯‘卫星V’疫苗两剂接种疗程»。

该局指出，两剂«卫星V»疫苗防范感染的有效性为89%，针对住院或死亡的有效性在98-100%的范围内。

声明中称，«接种一剂‘卫星Light’目前未得到澳大利亚治疗用品管理局的认可»。

该局还指出，认可俄罗斯疫苗将加大留学生、技术和非技术工人、商人和运动员的返回澳大利亚的可能性。

澳大利亚内政部网站17日发布消息称，根据国家药品监管机构的建议，该部允许接种俄罗斯«卫星V»新冠疫苗的其他国家公民入境该国。

«卫星V»已在总人口40亿（超过世界一半人口）的71个国家获批。从全球新冠疫苗获批情况来看，批准使用«卫星V»的国家监管机构数量位居世界第二位。俄直投基金和俄加马列亚中心此前宣布，根据380万已接种疫苗俄公民数据的分析结果，«卫星V»的有效率达97.6%，高于此前发表在医学杂志《柳叶刀》上的数据（91.6%）。俄直投基金表示，在一些国家（阿根廷、圣马力诺、塞尔维亚、匈牙利、巴林、墨西哥、阿联酋等国）居民接种期间使用«卫星V»疫苗的数据表明，«卫星V»是针对新冠病毒最安全且有效的疫苗之一。