经济学家Verleger：压裂法颠覆油市生态 油价下看40美元

哈通社阿斯塔纳12月16日电，据路透社报道，知名能源经济学家Philip K. Verleger指出，到明年年底时，国际油价可能低至每桶40美元。Verleger以个人电脑问世，来比喻美国压裂采油技术革命的冲击。

"我们预测低价将延续很长一段时期，因为压裂技术已经改变油气生产，"Verleger在一篇每周客户报告中写道。Verleger在卡加利大学商学院任教，并曾在前美国总统卡特任内担任顾问，他是最早强烈看空油价的分析师之一。 "过去，观察家及分析师将资源生产视为一种开采事业，当低成本的较佳资源逐渐耗尽，成本及价格会随着时间而上升。压裂技术彻底改变了这种情况。压裂技术是一种制造，不是资源开采。" 他根据全球商用石油储量及消耗，而发展出一个未来油价预测模型，这个模型预测油价将稳定下跌，到明年年底时跌至每桶40美元。但Verleger表示，他不会太坚持这个预测值，因为油价已经跌破12月预测值79美元。 布兰特原油期货LCOc1周一跌至近60美元，较6月高点几近腰斩。 Verleger指出，布兰特明年平均价格可能在55美元左右，这比路透本月初的月度调查的最低预估值还要低上许多。 Verleger在报告中，以1970年代末期及1980年代初期的计算机行业，比喻今日的全球石油业。 当年IBM(IBM.N: 行情)及日立等大型科技企业，大量投资于大型主机电脑，Verleger认为这种大型主机就像是大型油企的"大象级"油田--开发成本往往高达数百亿美元。 事后证明，苹果(AAPL.O: 行情)推出更小、更便宜的消费性产品，让大型主机电脑遭到淘汰，而苹果电脑就像是颠覆油市的低成本、陆上页岩油井。随着生产效率提高，成本下滑，成本较高的竞争对手便被迫重整，否则就将灭亡。 "即使是艾克森美孚及雪佛龙这些世界上最大最成功的民营企业，也将需要作出重大调整，"他写道。