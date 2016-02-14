中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:19, 14 二月 2016 | GMT +6

    英国Viola Beach乐队全体成员在瑞典车祸身亡

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳2月14日电 据BBC报道，英国外交部说，星期六（2月13日）凌晨在瑞典发生一起车祸，5名英国公民丧生。

    进一步的消息显示，这5人是英国Viola Beach乐队的4名成员，Kris Leonard, River Reeves, Tomas Lowe 和 Jack Dakin，以及他们的经纪人Craig Tarry。
    瑞典警方表示，他们在当地时间凌晨2点30分接到报警电话，并在5分钟后赶到现场。
    随后，潜水员从汽车坠入的运河中打捞起了遇难者的尸体，他们的年龄在20岁到35岁之间。
    事故发生在瑞典首都斯德哥尔摩附近一条公路的一座桥梁上，当时桥面张开，以便让桥下运河中的船只通过，遇难者乘坐的汽车坠入了这个张开的缝隙。
    警方说，这座桥梁在允许船只通过时并不是倾斜张开，而是中部一段直接上升。
    警方还说，桥梁张开时，路口会有警示交通灯闪烁，隔离栏杆会关闭。
    警方表示，在其他车辆正在等待的情况下，不知什么原因出事车辆能够冲过隔离栏杆，掉进桥面缝隙。
    一位目击者对BBC说，他当时正在等待桥面下降恢复，出事车辆高速从他的左侧通过，刮曾了前面的一辆出租车，然后进入隔离栏杆，然后消失。
    Viola Beach乐队刚刚在星期五参加了瑞典的一个音乐节活动，并且计划星期六在伦敦西南不远的萨里郡举行一次演出。

    标签:
    国际 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!