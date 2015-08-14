戈洛夫金VS勒米厄：3天内售出1万张门票

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据Sports.kz消息，哈萨克斯坦籍WBA（超级）、IBO及WBC（过渡）中量级拳王GGG根纳季•戈洛夫金与加拿大拳手、IBF冠军大卫•勒米厄之战尚未开赛，便已经吸引众多拳迷的目光。

自当地时间8月12日开始发售门票至今，短短3天内已经迅速售出了超过1万张门票。

拳迷们可通过Ticketmaster(Ticketmaster.com)订票网站和麦迪逊广场花园(thegarden.com)官网购买这场拳赛的门票。票价分5个等级，最低为50美元，最高为500美元。

拳赛计划于当地时间10月17日（阿斯塔纳时间10月18日）在纽约麦迪逊广场花园举行。届时，美国付费（PPV）有线电视频道HBO和哈萨克斯坦国家电视台均将对赛事进行现场直播。

值得一提的，戈洛夫金是第三位成为付费电视网络明星的独联体国家拳手。至今，这位哈萨克斯坦拳王已经获得了33场对决的胜利，其中30次KO击倒对手。而他即将面对的对手，加拿大拳手勒米厄同样实力不俗，在迄今为止的36场对决中获得了34场胜利，并且31次击倒对手获胜。（编译：塔尔）