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    11:18, 25 11月 2015 | GMT +6

    戈洛夫金VS阿尔瓦雷斯之战预告片出路（视频）

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    哈通社阿斯塔纳11月25日电 哈萨克斯坦籍WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金日前通过个人VK主页公布他与墨西哥拳王阿尔瓦雷斯对决的预告片。目前，两人之间对决的时间和场地均还未公布。

    标签:
    体育 拳击 戈洛夫金 黄金储备
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