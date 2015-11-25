戈洛夫金VS阿尔瓦雷斯之战预告片出路（视频）

哈通社阿斯塔纳11月25日电 哈萨克斯坦籍WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金日前通过个人VK主页公布他与墨西哥拳王阿尔瓦雷斯对决的预告片。目前，两人之间对决的时间和场地均还未公布。