查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
11:18, 25 11月 2015 | GMT +6
戈洛夫金VS阿尔瓦雷斯之战预告片出路（视频）
None
哈通社阿斯塔纳11月25日电 哈萨克斯坦籍WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金日前通过个人VK主页公布他与墨西哥拳王阿尔瓦雷斯对决的预告片。目前，两人之间对决的时间和场地均还未公布。
标签:
体育
拳击
戈洛夫金
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!