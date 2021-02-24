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    14:22, 24 二月 2021 | GMT +6

    WADA强烈建议运动员接种COVID-19疫苗

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    哈通社/日内瓦/2月24日--据共同社报道，世界反兴奋剂机构（WADA）“强烈建议”运动员接种COVID-19疫苗。

    该机构呼吁运动员“为了自己的健康、他人的健康和（日本）民众的健康”接种新冠病毒疫苗。

    WADA表示，没有证据表明COVID-19疫苗会让运动员违反反兴奋剂规定。

    该机构补充说，它将继续监测所有可用信息，并在运动员改变主意时向运动员提供建议。

    此前，反兴奋剂组织在12月宣布，虽然现在就疫苗发表明确声明还为时过早，但没有理由相信接种新冠病毒疫苗将违反反兴奋剂规则。

    国际奥委会（IOC）表示，不会强迫运动员接种疫苗，但他们应该接种疫苗以“表现出团结”。

    英国《每日电讯报》上月报道说，国际奥委会正在与世界卫生组织（WHO）合作，为所有参加奥运会的运动员接种疫苗，以拯救东京奥运会。

    运动员目前面临着许多难题，包括运动对疫苗效力的影响、可能的副作用以及何时接种疫苗等。

    WADA表示：“任何疫苗接种都会引起暂时的生理反应，并伴有症状（例如发烧、注射部位疼痛），但没有证据表明迄今为止批准的疫苗会导致运动成绩出现持续下降。”

    【编译：阿拉依】



    标签:
    奥运会 医疗卫生 日本 黄金储备 新型冠状病毒
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