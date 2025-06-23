哈外交部：约50名哈国公民仍在伊朗 以色列有170人滞留

—平均来说，持有哈萨克斯坦护照的大约还有50人留在伊朗。当然，这不包括当地的伊朗哈萨克人，因为他们是伊朗公民。在这50人当中，有一半是外交系统工作人员，他们因工作需要无法撤离。如果我们把他们也撤走，那还有谁来帮助留在当地的其他人呢？-斯马迪亚尔沃夫说。