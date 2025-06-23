17:23, 23 六月 2025 | GMT +5
哈外交部：约50名哈国公民仍在伊朗 以色列有170人滞留
（哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站消息，外交部新闻发言人阿依别克·斯马迪亚尔沃夫今日表示，目前约有50名哈萨克斯坦公民身在伊朗，另有约170名公民在以色列。
—平均来说，持有哈萨克斯坦护照的大约还有50人留在伊朗。当然，这不包括当地的伊朗哈萨克人，因为他们是伊朗公民。在这50人当中，有一半是外交系统工作人员，他们因工作需要无法撤离。如果我们把他们也撤走，那还有谁来帮助留在当地的其他人呢？-斯马迪亚尔沃夫说。
他还表示，大约有170名哈萨克斯坦公民目前滞留在以色列。
—他们正通过其他机场陆续离开。如果有人联系大使馆，我们随时准备协助。上周，我们已经开展了从中东地区撤离本国公民的工作。从伊朗撤离了230人，从以色列撤离了66人。这项工作十分艰难。在以色列的哈国公民先被大巴送至埃及，再由飞机撤离；而在伊朗的公民则通过阿塞拜疆、土库曼斯坦和亚美尼亚等多条路线离境。-他说。
他补充道，目前仍有公民正与大使馆保持联系，寻求帮助。
—眼下我们无法派出专机，但正通过其他方式协助他们离开。因此，在伊朗和以色列的公民应尽快联系大使馆，告知是否打算留在当地或需要撤离。-斯马迪亚尔沃夫表示。
他同时指出，截至目前，哈萨克斯坦已从伊朗和以色列撤离本国公民超过290人。
据此前报道，20日，作为协调撤侨工作的一部分，已将66名在以色列的哈国公民撤离出境（经由埃及），同时还从伊朗撤离78人，其中73人经亚美尼亚，2人经阿塞拜疆，3人经土库曼斯坦返回。