哈萨克斯坦外交部副部长呼吁西方深化与中亚合作

瓦西连科指出，哈萨克斯坦正从“遥远边疆”转变为多极世界中的战略枢纽，在全球商品、能源和创新流动中扮演关键角色。全球供应链重构和关键原材料竞争促使西方重新审视与中亚的合作。

关键矿产与绿色转型

文章强调，哈萨克斯坦在关键矿产领域的潜力使其成为全球能源转型的重要伙伴。作为全球43%铀供应的领先生产国，哈萨克斯坦还拥有稀土、铜、锂等丰富储量，近期发现的2000万吨稀土金属可能使其成为全球第三大稀土储量国。哈萨克斯坦已与欧盟和英国建立战略伙伴关系，签署300万欧元协议以推动负责任采购，并吸引超10亿美元私人投资用于矿产开发。

哈萨克斯坦不仅是主要石油出口国（70%出口至欧盟），还致力于到2060年实现碳中和，计划到2030年可再生能源占比达15%。与德国-瑞典公司Svevind的绿色氢能项目和明年主办的联合国区域气候会议凸显其绿色雄心。

中间走廊与供应链韧性

瓦西连科特别提到跨里海国际运输路线（TITR）或“中间走廊”的战略重要性。该路线连接中国、中亚与欧洲，2024年货运量增长63%，达450万吨，计划到2030年增至1500万吨。

欧盟的120亿欧元“全球门户”投资计划将进一步加强这一路线，促进供应链多元化。

平衡外交与全球安全

哈萨克斯坦通过平衡外交与欧盟、美国、中国、俄罗斯等保持良好关系，成为对话与调解平台，如主办亚美尼亚-阿塞拜疆会谈。在阿富汗问题上，哈萨克斯坦通过贸易、教育和人道主义支持区域稳定，展现中等强国在全球安全中的作用。

瓦西连科呼吁西方与中亚建立更深层次的伙伴关系，强调哈萨克斯坦愿通过关键矿产、绿色能源和中间走廊合作，为区域和全球利益构建务实联盟。这一倡议为双方在多极世界中共同应对挑战提供了新机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】