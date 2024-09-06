哈萨克斯坦外交部部长会见国际劳工组织总干事

双方在会谈中强调了进一步加强哈萨克斯坦与国际劳工组织合作的重要性，并讨论了改进劳动法、确保社会保护和体面劳动的相关问题。吉尔伯特·洪博高度评价了总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的《公正的哈萨克斯坦：法律与秩序、经济增长、社会乐观》国情咨文，尤其是围绕构建公正社会、推进人权保护的深远社会经济改革和综合措施。

会谈中，国际劳工组织总干事感谢哈萨克斯坦加入该组织发起的“全球社会正义联盟”，该联盟旨在消除不平等并在全球政策中优先推进社会正义问题。双方还探讨了在哈萨克斯坦举办该联盟的区域性和国际性活动的可能性。

努尔特列吾部长重申了哈萨克斯坦承诺履行已批准的国际劳工组织公约，并根据该组织的建议不断完善国家劳动法。会谈中还特别提到了哈萨克斯坦政府、工会组织和雇主基于三方对话与社会对话框架进行合作的重要性。

双方还对在“体面劳动计划”框架内继续深化合作表示出浓厚兴趣，并讨论了增加哈萨克斯坦公民在国际劳工组织中代表比例的前景。

会谈最后，双方确认了继续在劳动标准和社会正义领域开展合作的意愿，进一步推动相关工作。

背景资料：国际劳工组织成立于1919年4月11日，隶属于国际联盟，是处理劳动关系问题的最古老、最具权威的国际组织之一。1946年，它成为联合国首个专门机构，总部设在日内瓦。哈萨克斯坦已批准了国际劳工组织的25项公约（包括8项基本公约、4项指导性公约和13项技术性公约），这些公约的义务已纳入国家法律体系。

【编译：达娜】