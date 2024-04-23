哈萨克斯坦外交部长呼吁亚太地区加强数字创新合作

在讲话中，努尔特列吾指出，亚太地区正在成为全球经济增长和科技进步的新引擎。在这一背景下，哈萨克斯坦将优先发展创新技术和数字技术，以推动新经济政策。

努尔特列吾强调，哈萨克斯坦在金融科技领域处于世界领先地位，特别是“阿斯塔纳”国际金融中心已成为典范。哈萨克斯坦电子政务服务在全球排名第28位，在线服务质量排名第8位。

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他还邀请亚太经社会成员国与中亚地区最大的IT创业园——阿斯塔纳枢纽中心（Astana Hub）进行互利合作，该中心已有超过900家公司成功运营，包括谷歌、微软、华为等知名企业。

鉴于数字解决方案在发展交通互联互通方面的重要作用，努尔特列吾呼吁加强地区国家间的协调，制定亚太经社会关于过境运输领域统一规则和标准的新公约。

在会议期间，努尔特列吾还与联合国副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿米达·萨尔西亚·阿里沙赫巴纳举行了会谈。双方讨论了联合国主持下在阿斯塔纳举行的2024年9月数字技术部长级会议以及在阿拉木图设立数字解决方案中心的联合倡议。

此外，努尔特列吾还与联合国负责最不发达国家、内陆发展中国家和小型岛屿发展中国家的高级代表法蒂玛·拉巴卜进行了会谈，讨论了第三届联合国内陆发展中国家会议的筹备工作。

【编译：阿遥】