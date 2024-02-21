哈外交部长会见联合国特别代表 共同探讨中亚可持续发展问题

双方就中亚地区日益增长的作用与影响、合理利用该地区跨界水资源、发展中间走廊、开发哈萨克斯坦及中亚地区运输物流潜力以及阿富汗局势等问题进行了讨论。双方一致强调了发展和加强预防性外交工具以维护地区和平与安全的重要性。

努尔特列吾指出，哈萨克斯坦承认联合国在应对安全与可持续发展挑战方面发挥着主导作用，优先重视与联合国的合作。他强调，哈萨克斯坦关切确保该地区和平与安全、实现中亚各国可持续发展。哈方注意到进一步推动中亚地区众多建设性进程的紧迫性，并强调联合国在这一进程中的重要作用。

同时，努尔特列吾还介绍了哈萨克斯坦外交政策的优先事项和未来计划。

伊姆纳泽则积极评价了哈萨克斯坦与联合国之间建立的长期伙伴关系和信任，并对哈萨克斯坦坚持多边主义原则以及对区域合作秉持积极态度表示感谢。他还高度评价了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统发起的全方位政治经济社会改革。

会晤结束时，双方重申了愿意在各个层面保持密切联系。

据悉，联合国中亚地区预防性外交中心是联合国政治和建设和平事务部特派机构，由中亚五国政府共同倡议于2007年成立，总部设在土库曼斯坦阿什哈巴德。

【编译：阿遥】