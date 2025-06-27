哈外交部：从以伊两国撤离本国公民工作已顺利完成

声明指出，6月25日，在哈萨克斯坦驻以色列和驻埃及大使馆协调下，共有37人被组织撤离，其中包括13名吉尔吉斯斯坦和俄罗斯公民。6月26日，这批人员搭乘SCAT航空公司航班从开罗安全抵达奇姆肯特。截至目前，已从以色列撤离哈萨克斯坦公民共计103人。

外交部表示，自中东地区局势紧张以来，得益于哈萨克斯坦驻德黑兰、阿什哈巴德、巴库和埃里温大使馆的协助，已有233名本国公民成功从伊朗撤离。其中135人经土库曼斯坦转运，25人经阿塞拜疆，另有73人经亚美尼亚撤离。

此外，6月23日至25日期间，由于部分国家临时关闭领空，导致许多身在卡塔尔和阿联酋的哈萨克斯坦公民未能按时返国。哈驻卡塔尔和阿联酋的外交机构及时提供了全面的领事、法律及其他必要支持，协助解决相关问题，确保公民顺利回国。6月24日至27日，已有逾1900名哈萨克斯坦公民自上述国家回国。

哈萨克斯坦外交部在声明中向伊朗、以色列、土库曼斯坦、埃及、阿塞拜疆、亚美尼亚、阿联酋和卡塔尔当局表达诚挚谢意，感谢他们在保障哈萨克斯坦公民安全撤离方面提供的迅速响应与建设性协作。

外交部强调，将继续与驻外使领馆一道，全天候密切关注地区局势动态，持续为海外哈萨克斯坦公民提供必要的领事支持。保障本国公民在海外的权利、安全与福祉，仍是哈萨克斯坦外交工作的优先方向。

【编译：阿遥】