外交部发言人：国家不会容忍虚假信息，坎德拉基无法入境哈国

-邻国的公民，其中包括我们的朋友，对我国真实情况了解有限，这让人感到有些失望。因为他们所了解的关于我们的信息并不准确。我建议他们亲自到我们的国家来，亲眼见证我们是如何生活的。与其凭空捏造事实，互相在社交网络上攻击，不如冷静下来，继续我们的工作。-他表示。

斯马迪亚尔沃夫表示，这位俄罗斯记者将无法入境哈萨克斯坦。

-国内媒体经常询问是否存在（不受欢迎人员）名单。我可以明确告诉大家，具体列出一、二、三的名单是不存在的。这是每个国家的内部事务。就像你如果不喜欢一个人，就不会让他进入你的房子一样，我们也不会允许她入境。必要时，我们将采取相应措施。国家绝不会宽容这种行为。她不可能来到这里，即使她来了，也无法入境。-斯马迪亚尔沃夫强调。