14:21, 22 一月 2024 | GMT +6
外交部发言人：国家不会容忍虚假信息，坎德拉基无法入境哈国
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部发言人阿依别克·斯马迪亚尔沃夫在今天的例行新闻发布会上对俄罗斯媒体人蒂娜∙坎德拉基关于俄语在哈萨克斯坦使用范围急剧缩小的说法进行了评论。
-邻国的公民，其中包括我们的朋友，对我国真实情况了解有限，这让人感到有些失望。因为他们所了解的关于我们的信息并不准确。我建议他们亲自到我们的国家来，亲眼见证我们是如何生活的。与其凭空捏造事实，互相在社交网络上攻击，不如冷静下来，继续我们的工作。-他表示。
斯马迪亚尔沃夫表示，这位俄罗斯记者将无法入境哈萨克斯坦。
-国内媒体经常询问是否存在（不受欢迎人员）名单。我可以明确告诉大家，具体列出一、二、三的名单是不存在的。这是每个国家的内部事务。就像你如果不喜欢一个人，就不会让他进入你的房子一样，我们也不会允许她入境。必要时，我们将采取相应措施。国家绝不会宽容这种行为。她不可能来到这里，即使她来了，也无法入境。-斯马迪亚尔沃夫强调。
值得一提的是，俄罗斯记者坎德拉基此前对哈萨克斯坦火车站更名表示不满，称其实为俄语使用范围缩小的证据。
【编译：阿遥】