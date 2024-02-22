外交部发言人：哈国将派代表团出席联合国环境大会

斯玛迪亚尔沃夫说，2024年2月26日至3月1日，哈萨克斯坦共和国生态、地质和自然资源部与外交部代表团将前往肯尼亚内罗毕联合国环境规划署（UNEP）总部，参加第六届联合国环境大会（UNEA-6）。此次代表团由总统顾问兼总统国际环境合作事务特别代表祖里菲娅·苏莱曼诺娃率领。

斯玛迪亚尔沃夫介绍称，访问期间，哈萨克斯坦代表团还将与国际组织和其他国家的代表团进行多场双边会谈。他指出，第六届联合国环境大会是全球最重要的生态盛会之一，旨在讨论全球环境改善问题，并为制定相关决议供联合国成员的实施和贯彻。

斯玛迪亚尔沃夫表示，根据哈萨克斯坦的提议，大会期间还将举行上合组织-联合国“同一个星球，同一个未来：共同努力实现生态可持续发展”高级别专项活动。在活动期间，各方将就全球环境和气候问题，以及如何充分发挥上合组织和联合国的潜力来解决这些问题进行实质性意见交流。

他表示，会议期间有望签署上合组织秘书处和联合国环境规划署之间的谅解备忘录。

斯玛迪亚尔沃夫强调，环境保护问题是哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国期间最优先事项之一。

据悉，第六届联合国环境大会（UNEA-6）将于2024年2月26日至3月1日在肯尼亚内罗毕环境署总部召开。作为世界上最高级别的环境议题决策机构，联合国环境大会旨在助力恢复人类与自然的和谐，改善世界上最弱势人群的生活。大会将聚焦如何借助多边主义应对气候变化、自然环境和生物多样性丧失以及污染和废物这三重地球危机。得益于坚实的科学基础、笃定的政治决心和广泛的社会参与，大会将为世界各国政府、民间社会团体、科学界和私营部门带来一个制定全球环境政策的机会。

【编译：阿遥】