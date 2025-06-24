08:36, 24 六月 2025 | GMT +5
哈外交部发布提醒：慎重考虑前往中东地区
（哈萨克国际通讯社讯）鉴于中东地区安全形势急剧恶化，哈萨克斯坦外交部发布公告，建议本国公民重新考虑原定前往中东国家的旅行计划。
外交部在声明中指出，目前正对局势及潜在风险进行全面评估，并与相关国家机关和国际伙伴保持协调合作。近期，部分中东国家临时限制了领空使用，导致多趟国际航班被取消或延误。
在此背景下，外交部特别呼吁目前身处中东国家的哈萨克斯坦公民，尤其是在卡塔尔和阿联酋的人员：
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保持冷静，严格遵守当地政府发布的安全指引；
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避免参与大型集会或接近军事设施；
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密切关注驻在国官方机构及哈萨克斯坦驻外使领馆发布的信息；
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定期确认所预订航班的状态及可能的回国路线；
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通过下列紧急联系方式与哈驻外使领馆保持联系：
哈驻卡塔尔大使馆：
电话：+97450649955 / +97470910579
邮箱：kazconsul.doha@gmail.com / doha@mfa.kz
哈驻阿联酋（阿布扎比）大使馆：
电话：+97124498778 / +971503629805
邮箱：abudhabi@mfa.kz
哈驻迪拜总领馆：
电话：+971556103341 / +971505701978
邮箱：dubai@mfa.kz
哈萨克斯坦外交部：
电话：+7 (717-27) 2-05-00
外交部强调，驻中东国家的所有哈萨克斯坦外交机构目前均照常运行，持续监测局势，并全天候为本国公民提供必要的领事和法律协助。
【编译：达娜】