哈外交部发布提醒：慎重考虑前往中东地区

外交部在声明中指出，目前正对局势及潜在风险进行全面评估，并与相关国家机关和国际伙伴保持协调合作。近期，部分中东国家临时限制了领空使用，导致多趟国际航班被取消或延误。

在此背景下，外交部特别呼吁目前身处中东国家的哈萨克斯坦公民，尤其是在卡塔尔和阿联酋的人员：

保持冷静，严格遵守当地政府发布的安全指引；

避免参与大型集会或接近军事设施；

密切关注驻在国官方机构及哈萨克斯坦驻外使领馆发布的信息；

定期确认所预订航班的状态及可能的回国路线；

通过下列紧急联系方式与哈驻外使领馆保持联系：

哈驻卡塔尔大使馆：

电话：+97450649955 / +97470910579

邮箱：kazconsul.doha@gmail.com / doha@mfa.kz

哈驻阿联酋（阿布扎比）大使馆：

电话：+97124498778 / +971503629805

邮箱：abudhabi@mfa.kz

哈驻迪拜总领馆：

电话：+971556103341 / +971505701978

邮箱：dubai@mfa.kz

哈萨克斯坦外交部：

电话：+7 (717-27) 2-05-00

外交部强调，驻中东国家的所有哈萨克斯坦外交机构目前均照常运行，持续监测局势，并全天候为本国公民提供必要的领事和法律协助。

【编译：达娜】