哈外交部建议公民近期避免前往以色列和黎巴嫩

外交部建议公民近期尽可能避免前往以色列和黎巴嫩。

外交部发布的信息中称：

- 当前，我们建议身处上述国家的哈萨克斯坦公民，如非特殊必要情况，尽可能待在家中不要出门，尽可能加强安保措施，保持谨慎和警惕，时刻关注最新消息，与哈萨克斯坦外交部，以及哈萨克斯坦驻以色列和黎巴嫩使领馆保持联络。

外交部同时发布了联络方式，建议在上述国家的哈国公民，以及他们在哈国的亲人在紧急情况下通过这些方式与外交机构取得联系。

哈萨克斯坦外交部联系电话：

+7 7172 720111 (值班外交官)

+7 705 4433332 (手机或者 WhatsApp)

哈萨克斯坦共和国驻以色列大使馆:

+972 (3) 503 78 85 (值班电话)

+972 53 635 19 83 (手机, WhatsApp)

哈萨克斯坦共和国驻黎巴嫩大使馆:

+ 961 04 713 447 (值班电话)

+ 961 70 069 977 (手机, WhatsApp)

+ 961 71 116 004 (手机, WhatsApp)

【编译：木合塔尔·木拉提】