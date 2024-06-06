14:51, 06 六月 2024 | GMT +6
外交部今后将依《大众传媒法》负责外国记者的认证程序
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议6日通过了《哈萨克斯坦共和国大众传媒法》。该法案的通过标志着哈萨克斯坦在大众传媒领域的立法进程迈出了重要一步。
会议期间，参议员努里亚·尼亚佐娃向文化和信息部副部长哈纳特·斯卡科夫就外国记者在哈认证程序提出了质询。
参议员说：
- 我的问题与在其他国家从事旨在破坏一个特定国家的国家结构的活动的记者有关。我国是否有关于这类型记者的名单？对于这种人士，如何禁止其进入我国国境以及禁止其开展新闻信息活动？
哈纳特·斯卡科夫在答复议员质询时表示，这一问题在社会上已有诸多讨论。
哈纳特·斯卡科夫说：
- 在文化和信息部层面，并没有这一类的记录。但我要指出，我们在这方面有开展系统性的工作。根据《大众传媒法》规定，外国媒体和记者的认证工作由外交部负责。同时，外交部有权在哈萨克斯坦法律框架内拒绝认可或拒绝延长认可期限、撤销认可。这意味着，如果任何一名外国记者的行为被认为损害了哈萨克斯坦的主权和领土完整，那么外交部便可以采取一切必要行动。
【编译：木合塔尔·木拉提】