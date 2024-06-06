外交部今后将依《大众传媒法》负责外国记者的认证程序

- 在文化和信息部层面，并没有这一类的记录。但我要指出，我们在这方面有开展系统性的工作。根据《大众传媒法》规定，外国媒体和记者的认证工作由外交部负责。同时，外交部有权在哈萨克斯坦法律框架内拒绝认可或拒绝延长认可期限、撤销认可。这意味着，如果任何一名外国记者的行为被认为损害了哈萨克斯坦的主权和领土完整，那么外交部便可以采取一切必要行动。