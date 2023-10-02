外交部对哈中政府之间公民信息交换协定做出了解释

在外交部举行的新闻发布会上，媒体代表提出了这一问题：

-关注在华哈萨克族权益的人权组织在阿拉木图的一些集会中多次表达了忧虑。根据哈萨克斯坦和政府之间的协议（《关于批准哈萨克斯坦政府和中国政府之间两国公民信息交换协定》法案），今后，来自中国的哈萨克族入哈萨克斯坦国籍申请可能会被否决。这一担忧是否有根据？

外交部新闻发言人称，内务部是这一协定的主要执行机构。

-由于我并不清楚这份协议的具体内容，所以我无法在此给予大家非常详细的解释。但正如大家所知，新冠疫情之后，数以千计的哈萨克族同胞来到了哈萨克斯坦。这是我们与中方密切合作的成果。所以恐慌是没有必要的。相关措施针对的是持有非法证件的人，以及查明可能存在的双重国籍问题。

他表示，未注销中国国籍且从中国领取养老金，同时又居住生活在哈萨克斯坦并领取哈国提供给退休人士的相关支付金的人，或将受到一些限制。

-不能说所有人，但有部分人如此。他们没有注销中国国籍，但在哈萨克斯坦办理了相关手续，进而在两国之间来回走动。 同时从两个国家领取支付金是违法的，对违法者必将采取措施。

根据早前报道，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）9月20日通过了《关于批准哈萨克斯坦政府和中国政府之间两国公民信息交换协定》法案。

【编译：木合塔尔·木拉提】