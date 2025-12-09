22:41, 09 12月 2025 | GMT +5
外交部：哈伊两国贸易额今年已超3.57亿美元
（哈萨克国际通讯社讯）伊朗伊斯兰共和国总统马苏德·佩泽什基安将于12月10日至11日对哈萨克斯坦进行正式访问。外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫在其任内最后一场新闻发布会上介绍了访问期间将举行的最高级别会谈，以及双方深化哈伊合作的主要方向。
他表示，会谈将重点讨论发展贸易与经济联系、扩大交通和物流互动、深化文化和人道主义交流等议题。
—此次访问旨在提升哈萨克斯坦与伊朗之间的战略对话水平，并进一步巩固双边关系。伊朗是哈萨克斯坦在里海沿岸的友好邻国之一，也是我们在中东地区可靠且重要的伙伴。发展同伊朗的睦邻关系是我国对外政策的重点优先事项之一。哈萨克斯坦始终将伊朗视为重要而可靠的伙伴。两国关系建立在深厚的友谊、相互尊重和平等基础之上。-斯玛迪亚尔沃夫说。
近年来，哈萨克斯坦与伊朗的伙伴关系不断拓展，并致力于取得实质成果。在经济和投资领域也呈现出积极而稳健的发展势头。
—去年，两国贸易额达到3.4亿美元，比前一年增长了50%。今年前10个月，贸易额增长40%，已超过3.57亿美元。-他说。
值得一提的是，斯玛迪亚尔沃夫今天在外交部例行新闻发布会上宣布他辞去外交部国际信息委员会主席兼新闻发言人的职务。
【编译：阿遥】